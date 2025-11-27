Icardi çok kızdı: Dursun Özbek'ten açıklama istedi

Yayınlanma:
Galatasaray'da eleştirilen golcü futbolcu Mauro Icardi'nin kendisiyle ilgili bir yoruma çok kızdığı ve Dursun Özbek'i arayarak açıklama istediği ortaya çıktı.

Galatasaray'da eleştirilen Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Icardi'nin kendisiyle ilgili yapılan bir yoruma çok kızdığı ve başkan Dursun Özbek'i arayarak görüşme talep edip, açıklama istediği ileri sürüldü. Fotomaç'ın Arjantin basınına dayandırarak verdiği habere göre; gazeteci Juan Etchegoyen, Icardi'nin Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklama sonrası sinirlenerek Başkan Dursun Özbek ile görüşme talep ettiğini açıkladı.

Arjantinli gazetecinin haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki ilişkiler iyi değil. Hatta bir Türk yetkili, yönetim kurulu toplantısında onu eleştirdi ve konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bana söylenen, Icardi'nin birkaç gün önce Arjantin seyahatinden sonra antrenmana döndüğünde öfkeli olduğu ve kendisine yönelik yapılan yorumlar için açıklama talep ettiği.

2024/11/07/hbgs.jpgÇok öfkeli ve üzgündü çünkü bu kişi ona karşı olabilecek en kötü şekilde konuşmuş ve fiziksel olarak en iyi durumda olmadığını söylemişti. Mauro, açıklama talep eden bir mesaj gönderdi ve başkan, Türkiye'ye vardığında bir toplantı yapacaklarını söyledi. Bu toplantı nihayet gerçekleşti. Görüşmenin şahsen bir ofiste mi yoksa görüntülü görüşme yoluyla mı gerçekleştiği belirtilmedi ancak toplantı gerçekleşti. Başkan, Mauro'nun geçen yıl sergilediği ve düzeltmesi gereken bazı davranışlarını gerekçe göstererek söylenenleri haklı çıkardı."

Taraftarları çıldırtan Icardi'den derbi paylaşımıTaraftarları çıldırtan Icardi'den derbi paylaşımı

"ICARDI OYNAYAMAZ" DEMİŞTİ

Galatasaray'ın divan kurulu toplantısında Turcan Bolayır, "Mauro Icardi koşamıyor, fazla kilolarını atamıyor ama şirin görünmek mecburiyetinde kalıyor. Olmaz! Futbolcu askerdir, oynayacaksın, koşacaksın, fırtına gibi olacaksın. Bunları yapmazsan sen Galatasaray'da top oynayamazsın. Maalesef 90 dakika oynamaya vücudu müsait değil. Oynayamaz. Ama Okan Buruk kardeşimiz kendisine inanıyorsa ona ben bir şey diyemem." demişti.

Başkan Dursun Özbek bu konuşmaya karşı çıkınca da kısa süreli bir tartışma yaşanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

