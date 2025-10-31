Icardi bilmecesi

Icardi'ye Meksika'dan talip var: Cruz Azul ve Club America devrede. Gözler Galatasaray yönetiminde.

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle transfer söylentilerinin odağında. Daha önce Milan ve Como gibi İtalyan kulüplerinin ilgilendiği Icardi için bu kez Meksika ekipleri Cruz Azul ve Club América gündeme geldi.

YAZ HAMLESİ

Cruz Azul, yaz transfer döneminde Luka Jovic’i kadrosuna katmak istedi ancak başarısız oldu.

Ardından Icardi’ye yöneldi, Galatasaray’ın istediği 11 milyon euro bedeli ödemeye hazırdı.

Ancak transfer dönemi kapanmadan işlemler tamamlanamadı.

SERT MESAJLAR

Icardi’nin menajeri Elio Pino, Galatasaray yönetiminin henüz kendileriyle iletişime geçmediğini belirtti:

“Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, o tarihe kadar bir teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız.”

Pino, Icardi’nin Galatasaray’a olan sevgisini vurgularken, belirsizlik ortamının oyuncu için sağlıksız olduğunu da dile getirdi:

“Bu seviyedeki bir oyuncu uzun süre bekletilmemeli. Hem Avrupa içinde hem de dışında önemli teklifler aldım.”

ICARDI'NİN PERFORMANSI

Yaş: 32

Maç: 12

Gol: 6

Sözleşme bitişi: 2025 sezon sonu

GALATASARAY'DA SESSİZLİK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi’nin kulübe katkısını takdir ettiğini belirtmişti. Ancak henüz resmi bir sözleşme uzatma teklifi yapılmadı. Bu durum, oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik yaratıyor.

