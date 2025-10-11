İBB amatör kulüpleri unutmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Sultangazi'deki İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde 20 spor kulübüne malzeme dağıtım töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bu yıl 17 branşta ve 66 farklı kalemde 200 bini aşkın malzemeyi kulüplere ulaştıracaklarını söyledi.

Aslan, İstanbul'un önemli bir spor kenti haline gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"2024 yılında 1050 kulübümüze destek olduk. Bu yıl da 17 branşta, 66 farklı kalemde 200 binden fazla malzemeyi kulüplerimize ulaştırıyoruz. Bu yolda yalnız yürümüyoruz, sporcularımız, antrenörlerimiz ve mahallelerdeki çocuklarımızla birlikte ilerliyoruz.

"OLİMPİYAT MEŞALESİNİN YANACAĞINA İNANIYORUZ"

İstanbul'un olimpiyat meşalesini yakacağı güne inanıyoruz. 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak olmamız 2036 Olimpiyatları yolunda güçlü bir adım olacak."

İBB'de 'yaş' tartışması: CHP'li Özcan AKP'nin uygulamalarını tek tek sıraladı

Törende, Pertevniyal Spor Kulübü Kadın Voleybol ile Beylikdüzü Spor Kulübünün futbol takımlarına sembolik olarak destek kolileri verildi.