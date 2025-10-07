İBB'de 'yaş' tartışması: CHP'li Özcan AKP'nin uygulamalarını tek tek sıraladı

Yayınlanma:
İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın İBB'nin toplu taşımada "30 yaş sınırı" kararıyla ilgili paylaşımı üzerine AKP'nin benzer sınırlama kararlarını sıraladı. Özcan, TİHEK'i göreve çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı eski Başkanı Fahrettin Altun'un atandığı Türkiye İnsan hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) toplu taşımada 30 yaşından gün almış öğrencilerle farklı ücret tarifesi uygulaması nedeniyle ayrımcılık yasağı kapsamında 141 bin 934 lira para cezası uyguladı.

TİHEK'e atanan Fahrettin Altun ilk cezayı İBB'ye kestiTİHEK'e atanan Fahrettin Altun ilk cezayı İBB'ye kesti

İBB Meclisi AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, mart ayında verilen cezayı bugün herhangi bir yorum ve not eklemeden bir kez daha sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkyılmaz'a İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan'dan cevap geldi.

AKP'NİN "YAŞ SINIRLAMALARINI" TEK TEK SIRALADI

Özcan, paylaşımını alıntıladığı Türkyılmaz'a şu ifadelerle seslendi:

"Değerli İBB Meclisi AKP Grup Sözcüsü,

KYK yurtlarında 30 yaşını geçmiş gençlere barınma hakkı tanımıyorsunuz.

2023 yılında “öğrencilere özel vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet desteği vereceğiz” dediniz ancak 26 yaşını geçen gençleri bu haktan mahrum bıraktınız.

TCDD’de genç indiriminden faydalanmak isteyen 26 yaş üzeri gençlere “yaşınız geçti” diyorsunuz.

Evlenecek gençlere verilecek kredi desteğini 29 yaşını geçen çiftlere vermiyorsunuz.

Yıllardır yönettiğiniz Konya Büyükşehir Belediyesi’nde, 2024 yılında aldığınız kararla 29 yaşını geçmiş öğrencilere ulaşım indirimi uygulamıyorsunuz.

Gençliği sadece 25 yaşına kadar sanan bu anlayış, fırsat eşitliğini ortadan kaldırmakta, ayrımcılığa yol açmaktadır.

Bu nedenle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nu (TİHEK) bu açık adaletsizlik karşısında göreve davet ediyoruz."

ekran-goruntusu-2025-10-07-175624.png

Türkyılmaz'ın, TİHEK tarafından İBB'ye para cezasını durduk yere neden paylaştığı ise merak konusu oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

