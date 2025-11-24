Hüseyin Eroğlu'nun yeni adresi belli oldu

Hüseyin Eroğlu'nun yeni adresi belli oldu
Yayınlanma:
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 1. Lig ekibi Çorum FK'nın yeni teknik direktörü oldu.

1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çağdaş Çavuş'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Eroğlu için, kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu'nun da katılımıyla yarın saat 14.30'da Çorum Şehir Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

Eroğlu, en son Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

Arca Çorum FK'de Bandırmaspor yenilgisinin ardından bugün teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrılmıştı.

1. LİG'DE 5. SIRADA

Çorum FK, 1. Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Bu maçlar sonrasında 25 puan toplayan Çorum ekibi, 5. sırada yer alıyor.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

