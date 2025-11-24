Real Madrid'de kriz çıktı

İspanyol devi üst üste alınan beklenmedik sonuçlar sonrası bir de sözleşme krizi çıktı.

VINICIUS JUNIOR'DAN SÖZLEŞME KARARI

The Athletic'de yer alan habere göre; Vinicius Junior, Real Madrid ile sözleşme imzalamak istemiyor.

Haberin devamında, Brezilyalı futbolcunun, Xabi Alonso ile arasındaki sorun çözülmediği sürece yeni kontrat imzalamayacağı belirtildi.

BAŞKANA RESMEN BİLDİRDİ

Yıldız futbolcunun, ekim ayın sonunda başkan Florentino Perez ile yapılan toplantıda bu kararı resmen bildirdiği ifade edildi.

Durumun ciddi olduğu ve oyuncunun bu şartlarda uzun vadeli bir anlaşmaya sıcak bakmadığını yakın çevresine aktardığı yazıldı.

Real Madrid'de Vinicius Junior krizi çıktı

PEREZ HAREKETE GEÇTİ

Bu olay sonrası Florentino Perez'in Vinicius Junior'un takımda kalmasını istediği ve oyuncuyu ikna etmek için yeni adımlar atacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vinicius Junior, bu sezon 17 maçta forma giydi ve 5 gol atarken 4 de asist yaptı.