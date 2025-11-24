Real Madrid'de kriz çıktı

Real Madrid'de kriz çıktı
Yayınlanma:
Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso ile tartışma yaşayan Vinicius Junior, flaş bir karar aldı.

İspanyol devi üst üste alınan beklenmedik sonuçlar sonrası bir de sözleşme krizi çıktı.

VINICIUS JUNIOR'DAN SÖZLEŞME KARARI

The Athletic'de yer alan habere göre; Vinicius Junior, Real Madrid ile sözleşme imzalamak istemiyor.

Haberin devamında, Brezilyalı futbolcunun, Xabi Alonso ile arasındaki sorun çözülmediği sürece yeni kontrat imzalamayacağı belirtildi.

Guardiola affını istediGuardiola affını istedi

BAŞKANA RESMEN BİLDİRDİ

Yıldız futbolcunun, ekim ayın sonunda başkan Florentino Perez ile yapılan toplantıda bu kararı resmen bildirdiği ifade edildi.

Durumun ciddi olduğu ve oyuncunun bu şartlarda uzun vadeli bir anlaşmaya sıcak bakmadığını yakın çevresine aktardığı yazıldı.

vini.webp
Real Madrid'de Vinicius Junior krizi çıktı

PEREZ HAREKETE GEÇTİ

Bu olay sonrası Florentino Perez'in Vinicius Junior'un takımda kalmasını istediği ve oyuncuyu ikna etmek için yeni adımlar atacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vinicius Junior, bu sezon 17 maçta forma giydi ve 5 gol atarken 4 de asist yaptı.

Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Spor
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Kırık var
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Kırık var
Gol düellosunun galibi Trabzonspor: Başakşehir'i yendi
Gol düellosunun galibi Trabzonspor: Başakşehir'i yendi
Ergin Ataman'dan sisteme eleştiri: Kumar oynamak gibi
Ergin Ataman'dan sisteme eleştiri: Kumar oynamak gibi