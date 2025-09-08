Hidayet Türkoğlu'ndan TRT'ye 'liyakatsizlik' suçlaması

Hidayet Türkoğlu'ndan TRT'ye 'liyakatsizlik' suçlaması
Yayınlanma:
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli maçların TRT Spor Yıldız'a alınmasına dair konuştu. Türkoğlu, TRT yönetimini liyakatsizlikle suçladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Eurobasket 2025’e dair açıklamalarda bulundu.

Milli takımın maçlarının TRT 1 yerine TRT Spor veya TRT Spor Yıldız’a alınmasına dair konuşan Hidayet Türkoğlu, TRT yönetimini liyakatsizlikle suçladı.

“LİYAKATSİZ İNSANLAR BÖYLE HATALAR YAPTILAR”

Hidayet Türkoğlu açıklamasında "Ben yayıncı kuruluş hakkında konuşmak istemiyorum. Biz hiçbir zaman bir ayrıcalık istediğimizi dile getirmedik. Zaten sporcularımız her mecrada konuşulan, saygı gören oyuncular. Bu anlamda düşünen insanların o kurumlarda olmaması gerektiğine inanan bir insanım ben. Bu forma da 85 milyonu temsil ediyor, diğer formalar da 85 milyonu temsil ediyor. İnsanların bir şeyi bilmesi gerekir. Ülkemizi tek çatı altında toplayan her zaman spor, milli takım olmuştur. Hangi branş olursa olsun. Ama dediğim gibi maalesef şu an işin başında olan liyakatsiz insanlar böyle hatalar yaptılar" sözlerini sarf etti.

ERGİN ATAMAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ergin Ataman da Portekiz maçının TRT Spor Yıldız’a alınmasının ardından "Bu maçın bu şekilde rahat geçeceğini herhalde hissetiniz ki, maçı TRT Spor'dan TRT Spor Yıldız'a attınız. Ama bu takım finale doğru gidiyor. Umarım TRT Spor'dan ayrılmayız, TRT 1'e doğru da gideriz. Türk basketbol milli takımı Türkiye'nin en önemli takımlarından birisi. Türkiye'nin en önemli yıldızları bu takımda oynuyor" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Spor
Göztepe'de veda zamanı
Göztepe'de veda zamanı
Nihat Kahveci utancını gizleyemedi
Nihat Kahveci utancını gizleyemedi
Başakşehir Çağdan Atan'ın görevine son verdi
Başakşehir Çağdan Atan'ın görevine son verdi