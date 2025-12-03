Herkes İlkin Aydın'ı konuşuyor: Ne olacak şimdi?

Galatasaray Daikin'in kaptanı ve yaşayan efsanesi İlkin Aydın, şimdiden gündem oldu. Herkes İlkin Aydın'ı konuşuyor ve "Ne olacak şimdi?" diye soruyor.

Bunun nedeni de İlkin Aydın'ın sözleşmesi.

Voleybolda takımlar hem iç, hem de dış transferde sözleşmeleri erken yapıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncu ile sezon başlar başlamaz yeni sözleşme imzalanıyor. Dış transferler de çok önceden gerçekleştiriliyor.

Galatasaray da 2023'ün aralık ayında İlkin Aydın'ın 2024'ün mayıs ayında bitecek olan sözleşmesini 2 yıllığına uzatmıştı. Hatta imza törenine bizzat başkan Dursun Özbek katılmış ve şunları söylemişti:

"İlkin bizim medarı iftiharımız voleybolda. Çok başarılı gidiyor, inşallah uzun yıllar hem milli takımda hem Galatasaray’da hizmet edecek. Ben kendisine başarılar diliyorum. Kalmayı tercih ettiği için de kulübüm adına kendisine teşekkür ediyorum. Biz de önümüzdeki sene takımı daha kuvvetli bir kadro ile farklılaştıracağız. Başarılar diliyorum, Allah utandırmasın."

ŞİMDİ NEDEN İMZALANMIYOR?

Aradan 2 yıl geçti. Yine aralık ayı geldi. Ancak Galatasaray'dan sözleşmesi mayıs ayında bitecek olan İlkin Aydın'la ilgili herhangi bir hamle gelmedi.

Galatasaray'ın sadece voleybolda değil, tüm branşlarda en tanınan ismi olan İlkin Aydın, sarı kırmızılı formayı 17 yaşından bu yana giyiyor. 25 yaşındaki İlkin, son imza töreninde "Çok mutluyum iki sene daha Galatasaray forması terleteceğim için. Galatasaray’a geldiğimde 17 yaşındaydım. Galatasaray’ın en iyi halinde, en iyi halimle temsil etmek istiyorum" demişti.