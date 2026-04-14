Hep yenildi yine yenildi düşme hattının dibine geldi: Rakibe başarılar diledi

Boluspor, sezona play off umuduyla başlamıştı.

Ancak işler iyi gitmeyince çareyi teknik direktör değişikliklerinde bulundu.

Kırmızı beyazlılar, Suat Kaya ile istedikleri sonucu alamayınca yine aynı formüle başvurdular. Suat Kaya'yı gönderip, Nevzat Dinçbudak'ı getirdiler.

Erzurumspor maçı 43 dakikada bitirdi

Ama Dinçbudak da kötü gidişi durduramadı. Önce deplasmanda Amedspor'a 6-1 yenildi. Ardından kendi sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Son olarak da dün Erzurumspor'a deplasmanda 2-0 yenilmekten kurtulamadı.

Boluspor, bu yenilgilerden sonra TFF 1. Lig'de düşme hattının dibine kadar geldi. Şu anda düşme hattındaki Serikspor'un bir basamak üstünde yer alıyor.

DİNÇBUDAK: TEBRİK EDİYORUM

Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak ise maçtan sonra yenilginin nedenlerini anlattıktan sonra Erzurumspor'u tebrik etti.

Dinçbudak, şunları söyledi:

"Kendi kalemize attığımız golle 1-0 geriye düştük. Ondan sonra oyunu dengelemeye çalıştık. Pozisyonlar aradık ama spor adına son vuruşlarda üretkenliği beceremedik. Oyun ortada giderken Erzurumspor daha sonra 2-0'ı yakaladı. Dengede giden, karşılıklı atakların olduğu müsabaka, nisan ayının ortasında karlı bir havada oynandı. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Kısa bir süre kaldı. İnşallah 1 puanı da alıp çıkacakları Süper Lig'de başarılar dilerim."