Hem 4-0 yendiler hem "Rakibe saygı duyarak oynadık" dedi

TFF 1. Lig'in 37. hafta maçında Çorum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 4-0 yendi.

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, farklı galibiyeti rakibe saygı duyarak aldıklarını söyledi.

Ligden düşen Sakaryaspor'a "Geçmiş olsun" diyen Uğur Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya camiası, güçlü camiadır. Tekrar ayağa kalkıp hak ettikleri yere geleceklerine inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Düşmüş rakibimiz vardı. Biz de puan hesaplamaları yapıyorduk 'Maçı kazanırsak ne olur?' diye. Rakibe saygı duyarak oynadık, güzel bir galibiyet aldık.

Uğur Uçar Sivasspor'u nasıl yendiklerini adım adım açıkladı

Önümüzdeki Erzurumspor FK maçına hazırlanacağız, o müsabakayı da kazanıp üstteki rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ona göre play-off'taki yerimiz belli olacak. Ondan sonra da ona göre planımızı yapıp yolumuza bakacağız."

"GENÇLERİMİZİ SAHAYA SÜRDÜK

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Murat Balaban ise takımın durumunun ortada olduğunu, bugün büyük bütçeye sahip bir takıma karşı oynadıklarını ve rakiplerinin play-off hedefi olduğunu belirtti.

Kulübe ileride sorun olmaması düşüncesiyle yabancı oyuncularla maça başladıklarını dile getiren Balaban, "Bazılarını oynatmayı düşündük. Bu takıma Sakaryaspor'un altyapısından 'Sakaryalı birkaç genç kazandırabilir miyiz?' düşüncesiyle bazı genç oyuncularımızı da sahaya sürdük" ifadelerini kullandı.