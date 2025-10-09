Hatayspor'da seçim yapılamadı

Hatayspor'da seçim yapılamadı
Yayınlanma:
Hatayspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamayınca ertelendi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Genel kurulun, 16 Ekim Perşembe günü bu kez çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği açıklandı.

Erdoğan'a Hatayspor eleştirisiErdoğan'a Hatayspor eleştirisi

EXPO Kisecik Yerleşkesi'nde yapılması planlanan genel kurula, kulüp başkanı Hikmet Çinçin, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Ancak yeterli sayıya ulaşılamayınca genel kurul gerçekleştirilemedi.

SEÇİM 16 EKİM'DE YAPILACAK

Genel kurul toplantısının, 16 Ekim Perşembe günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı duyuruldu.

ÇİNÇİN ÇÖZÜM İSTEDİ

Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin, burada yaptığı konuşmada, kongrede seçilecek olan ismin, takımı mevcut durumundan kurtaramayacağını savundu. Hatayspor'a herkesin el uzatması gerektiğini belirten Çinçin, "Burada çözüm şehrin büyüklerinde, Büyükşehir Belediyesinde, Hatay Valisinde ve bölge milletvekillerinde" dedi.

Çinçin, kongrede aday olmadığını ve hiçbir adaya da destek vermediğini kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Spor
Galatasaray'da sakatlık açıklaması: Singo, Kaan Ayhan ve Jakobs
Galatasaray'da sakatlık açıklaması: Singo, Kaan Ayhan ve Jakobs
Fenerbahçe Opet Euroleague'in tozunu attırdı
Fenerbahçe Opet Euroleague'in tozunu attırdı
Amedspor Sinan Kaloğlu ile anlaştı
Amedspor Sinan Kaloğlu ile anlaştı