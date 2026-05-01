Hatayspor 1. Lig’e galibiyetle veda etti

1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Hatayspor, sahasında Vanspor FK ile karşılaştı.

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Hatayspor'un 3-1'lik galibiyeti ile bitti.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Ünal Durmuşhan, 73. dakikada Yunus Azrak ve 86. dakikada Ensar Arslan attı.

Vanspor FK'nın tek golü 90+3'te Hostikka'dan geldi.

LİGE GALİBİYETLE VEDA ETTİ

Ligden düşmesi haftalar öncesinden belli olan Hatayspor, puanını 14 yaptı ve 1. Lig'e galibiyetle veda etti.

Hatayspor, gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

Vanspor FK ise 49 puanda kalarak maç fazlasıyla 12. sırada yer aldı.

MAÇTAN DETAYLAR