Hatayspor 1. Lig’e galibiyetle veda etti
1. Lig'den düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Hatayspor, ligin son hafta maçında Vanspor FK'yı 3-1 mağlup etti ve lige galibiyetle veda etti.
1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Hatayspor, sahasında Vanspor FK ile karşılaştı.
Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Hatayspor'un 3-1'lik galibiyeti ile bitti.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Ünal Durmuşhan, 73. dakikada Yunus Azrak ve 86. dakikada Ensar Arslan attı.
Vanspor FK'nın tek golü 90+3'te Hostikka'dan geldi.
Ligden düşmesi haftalar öncesinden belli olan Hatayspor, puanını 14 yaptı ve 1. Lig'e galibiyetle veda etti.
Hatayspor, gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.
Vanspor FK ise 49 puanda kalarak maç fazlasıyla 12. sırada yer aldı.
MAÇTAN DETAYLAR
- Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı
- Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Yasin Gezer, Kurtuluş Aslan
- Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Yılmaz Cin (Dk. 72 Deniz Aksoy), Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 63 Melih Şen), Seyit Gazanfer, Cenk Doğan, Yunus Azrak (Dk. 88 Ersin Aydemir), Ensar Arslan (Dk. 87 Chaadaev), Mustafa Said Aydın (Dk. 63 Cemil Berk Aksu)
- İmaj Altyapı Vanspor FK: Batıhan Gebecelioğlu, Hostikka, Aliou Traore, Junior, Regis, Alper Emre Demirol, Emir Bars, Medeni Bingöl, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım (Dk. 69 Mehmet Özcan), Muhammed Çoksu (Dk. 55 Faruk Can Genç)
- Goller: Dk. 66 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 73 Yunus Azrak, Dk. 86 Ensar Arslan (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+3 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor FK)
- Sarı kartlar: Dk. 37 Regis, Dk. 47 Traore, Dk. 75 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 44 Yunus Azrak, Dk. 68 Cemil Berk Aksu, Dk. 69 Emir Dadük (Atakaş Hatayspor)