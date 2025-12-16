Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'dan yürekleri ısıtan bir hareket geldi. Fenerbahçe'de de forma giyen yıldız futbolcunun son paylaşımı hayvan severleri duygulandırdı.

Amedspor’un deneyimli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, saha içindeki mücadelesini bu kez sosyal sorumluluk alanına taşıdı.

Yıldız futbolcu, sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla mama alarak kentin farklı noktalarında dağıtım yaptı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Amedspor'un yıldızı Kaldırım, sokak hayvanlarının yaşam koşullarına dikkat çekerek herkesin imkanları ölçüsünde destek olabileceğini vurguladı. Bu davranışıyla taraftarların ve kamuoyunun takdirini kazanan futbolcu, örnek bir sosyal sorumluluk hareketine imza attı.

Hasan Ali Kaldırım Amedspor forması giyiyor

DUYGUSAL DAVRANIŞ: HAYVAN SEVENLERİ AĞLATTI

Özellikle kış aylarında zor şartlarla mücadele eden sokak hayvanları için farkındalık oluşturan Kaldırım’ın bu girişimi, sporcuların toplumsal sorumluluk bilincine dikkat çekmesi açısından da önem taşıdı. Hasan Ali Kaldırım'ın paylaşımının altına yüzlerce yorum geldi. Özellikle hayvan severler milli futbolcunun davranışı karşısında duygusal mesajlar paylaştı.