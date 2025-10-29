Hangi bahisçi hakemler listeden çıkarıldı: Korkunç iddia

Bahisçi hakemler Türkiye'yi salladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahisçi hakemler olduğunu açıklamıştı. Ardından da TFF, hakemlerin isimlerini duyurmuş ve hepsini de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini duyurmuştu.

Bahisçi hakemler listesinde en çok dikkat çeken isim Zorbay Küçük oldu. Zorbay Küçük, Süper Lig'de son 5 yılda en çok maç yöneten hakemlerden birisiydi.

LİSTEDEN HAKEM ÇIKARILDI MI?

Gazeteci Gürcan Bilgiç, bu konuda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bilgiç, Sabah'ta yer alan haberde şu ifadeleri kullandı:

"Sanırım Zorbay Küçük dışındaki isimlerin Süper Lig için çok bir anlamı yok. Ancak dedikodular birkaç bilinen hakemin listeden çıkartıldığını çünkü önemli derbileri yönettiklerini söylüyorlar. Başka bir yaklaşım; bu isimlerin hemen hemen tamamının Ferhat Gündoğdu MHK'si tarafından klasman yükseltilip maçlara atandığı.

Yok artık: VAR odasından "Hakem VAR'a gider mi?" diye bahis oynanmış

Fakat bu operasyonu yapan da Gündoğdu MHK'si. Sonuçta federasyon tüm kurumlarıyla futbolun adaletine gölge getirenlerin boğazına çöktü. Kendi temizliğini başlattı. Şimdi savcılığın daha detaylı tespitleri çok önemli."