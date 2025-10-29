Hangi bahisçi hakemler listeden çıkarıldı: Korkunç iddia

Hangi bahisçi hakemler listeden çıkarıldı: Korkunç iddia
Yayınlanma:
TFF, bahis oynayan hakemleri açıklamış, ardından da PFDK'ya sevk etmişti. Peki listede başka hakemler de var mıydı? Çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bahisçi hakemler Türkiye'yi salladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahisçi hakemler olduğunu açıklamıştı. Ardından da TFF, hakemlerin isimlerini duyurmuş ve hepsini de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini duyurmuştu.

Bahisçi hakemler listesinde en çok dikkat çeken isim Zorbay Küçük oldu. Zorbay Küçük, Süper Lig'de son 5 yılda en çok maç yöneten hakemlerden birisiydi.

LİSTEDEN HAKEM ÇIKARILDI MI?

Gazeteci Gürcan Bilgiç, bu konuda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bilgiç, Sabah'ta yer alan haberde şu ifadeleri kullandı:

"Sanırım Zorbay Küçük dışındaki isimlerin Süper Lig için çok bir anlamı yok. Ancak dedikodular birkaç bilinen hakemin listeden çıkartıldığını çünkü önemli derbileri yönettiklerini söylüyorlar. Başka bir yaklaşım; bu isimlerin hemen hemen tamamının Ferhat Gündoğdu MHK'si tarafından klasman yükseltilip maçlara atandığı.

Yok artık: VAR odasından "Hakem VAR'a gider mi?" diye bahis oynanmışYok artık: VAR odasından "Hakem VAR'a gider mi?" diye bahis oynanmış

Fakat bu operasyonu yapan da Gündoğdu MHK'si. Sonuçta federasyon tüm kurumlarıyla futbolun adaletine gölge getirenlerin boğazına çöktü. Kendi temizliğini başlattı. Şimdi savcılığın daha detaylı tespitleri çok önemli."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Spor
Bahis yapmak için kulüp satın aldılar: 15 bin maça oynayanlar var
Bahis yapmak için kulüp satın aldılar: 15 bin maça oynayanlar var
UEFA'dan Zorbay Küçük kararı: İşte şimdi yandık
UEFA'dan Zorbay Küçük kararı: İşte şimdi yandık