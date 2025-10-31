Hakemlerin lisansları iptal edilecek mi? Süreç belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemden 149’unun cezalarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre hakemlere 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK kararlarının açıklanmasının ardından hakemlerin akıbeti merak konusu olurken işleyecek süreç belli oldu.

45 GÜNÜ GEÇERSE LİSANSLARI İPTAL EDİLİR

TFF tüzüğüne göre bir defada 45 gün ve toplamda 90 günden fazla hak mahrumiyeti hakemlerin lisansları iptal edilir ve ömür boyu men cezası verilir.

TAHKİM KURULU’NA GİDECEKLER

Ancak hak mahrumiyeti cezası alan hakemlerin Tahkim Kurulu’na başvurması bekleniyor. Tahkim Kurulu’nun cezaları onaması halinde hakemlerin kariyeri sona erecek.

3 İSİM İÇİN KARAR DAHA SONRA ÇIKACAK

TFF, incelemeleri devam eden Zorbay Küçük, Mertcan Kubay ve Melih Kurt için ise kararını daha sonra verecek.