Hakemler balondan mesaj verdi
Yayınlanma:
TFFHGD Denizli Şubesi, 36 hakem ve gözlemciye sıcak hava balonlarıyla Pamukkale'den mesaj verdiler.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Denizli Şubesi, Pamukkale’nin eşsiz manzarasında unutulmaz bir projeye imza attı. Toplam 2 sıcak hava balonu ile gerçekleştirilen etkinlikte 36 hakem ve gözlemci gökyüzünde unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşadı. Hakemler balondan birlik mesajı verdiler.

ÖNCE UÇUS SONRA KAHVALTI

Balon uçuşunun ardından hakem ve gözlemciler TFFHGD’de kahvaltıda bir araya geldi. Organizasyonun değerlendirmesi yapılırken, gelecekte düzenlenecek etkinlikler için fikir alışverişinde bulunuldu.

UNUTULMAZ DENEYİM VURGUSU

Etkinlik sonrası yapılan açıklamada, hakemliğin yalnızca sahada değil, hayatın her alanında birliktelik olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Etkinliğin gerçekleşmesinde büyük katkı sağlayan Laodikya Balon ailesine, işletme sahibi Nevzat Bey’e, organizasyon süresince sundukları ev sahipliği ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Profesyonel ekipleri ve titiz organizasyon anlayışlarıyla hakem ve gözlemcilerimizin Pamukkale semalarında güvenli ve unutulmaz bir deneyim yaşamasına vesile olmuşlardır.

