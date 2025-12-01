Hakan Kutlu'dan Trabzonspor açıklaması: Öncelik değil

Hakan Kutlu'dan Trabzonspor açıklaması: Öncelik değil
Yayınlanma:
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 3 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde Van Atatürk Şehit Stadyumu'nda yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından dar alanda pas ve top saklama çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Kerem Aktürkoğlu için olay protesto hazırlığıKerem Aktürkoğlu için olay protesto hazırlığı

Hakan Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor deplasmanında en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

''KUPA ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ DEĞİL''

Bir önceki turda 19 yaş altı takımı oyuncularından kurulu bir kadroyla sahaya çıktıklarını belirten Kutlu, şunları kaydetti:

"O turu da geçmesini bildik. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Kupa öncelikli hedefimiz değil ama bu tür maçlarda hem maç eksiği olan hem de maç eksikliklerini tamamlamasını beklediğimiz oyunculara şans vermeyi düşünüyoruz.

Öncelik kupa değil ama kupa maçları da çok önemli. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gidiyoruz."

''ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ''

Takım kaptanlarından Medeni Bingöl ise "Trabzonspor güçlü bir rakip. Kadromuzda sakat arkadaşlarımız var fakat biz Vanspor'u en iyi şekilde temsil etmeye gidiyoruz. Futbol bu, ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ben de Vanlıyım. Yıllar önce Vanspor, Trabzonspor karşısında bir galibiyet almıştı. Yine aynısı yaşanırsa ve golü ben atarsam çok mutlu olacağım. Golü de taraftarımıza armağan etmek isterim." diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Spor
Galatasaray Fenerbahçe derbisine saatler kala harekete geçti: Şikayet edildi
Galatasaray Fenerbahçe derbisine saatler kala harekete geçti: Şikayet edildi
Kerem Aktürkoğlu için olay protesto hazırlığı
Kerem Aktürkoğlu için olay protesto hazırlığı
Ünlü oyuncu derbinin kaç kaç biteceğini açıkladı
Ünlü oyuncu derbinin kaç kaç biteceğini açıkladı