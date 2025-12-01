Hakan Kutlu'dan Trabzonspor açıklaması: Öncelik değil

Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde Van Atatürk Şehit Stadyumu'nda yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından dar alanda pas ve top saklama çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Kerem Aktürkoğlu için olay protesto hazırlığı

Hakan Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor deplasmanında en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Bir önceki turda 19 yaş altı takımı oyuncularından kurulu bir kadroyla sahaya çıktıklarını belirten Kutlu, şunları kaydetti:

"O turu da geçmesini bildik. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Kupa öncelikli hedefimiz değil ama bu tür maçlarda hem maç eksiği olan hem de maç eksikliklerini tamamlamasını beklediğimiz oyunculara şans vermeyi düşünüyoruz.

Öncelik kupa değil ama kupa maçları da çok önemli. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gidiyoruz."