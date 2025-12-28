Beşiktaş'ta olay olan ayrılık iddiası reddedildi: Sergen hocayla sorun yaşamam mümkün değil

Beşiktaş'ta olay olan ayrılık iddiası reddedildi: Sergen hocayla sorun yaşamam mümkün değil
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta işine son verildiği iddia edilen Erdal Erdem yaptığı açıklama ile çıkan haberleri yalanladı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta ortaya atılan ayrılık iddialarına dair açıklama geldi. Siyah-beyazlılarda malzemecilik yapan ve antrenörlük belgesi de bulunan Erdal Erdem sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

AYRILIK İDDİALARINI REDDETTİ

Erdal Erdem açıklamasında ayrılık iddialarının gerçek olmadığını dile getirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün basında çıkan görevimi bıraktığıma dair haberler asılsızdır. Sergen hocayla bir sorun yaşamam mümkün değildir. Görevime devam ediyorum.

erdal-001.webp

NE OLMUŞTU?

32 yıldır kulüpte bulunan Erdal Erdem’in Sergen Yalçın’ın kararlarını eleştirdiğini ve teknik adamın bunu öğrenmesi üzerine talebiyle işine son verildiği iddia edilmişti.

Bursaspor transferi açıkladı: 114 kilometre öteden geldiBursaspor transferi açıkladı: 114 kilometre öteden geldi

Sergen Yalçın’ın ayrıca "Malzemeciden ders alır hale geldik..." ve "Gel seni Dikilitaş’a hoca yapalım. Kulüpten maaşını almaya devam et" sözlerini sarf ettiği belirtilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

