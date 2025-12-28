Beşiktaş'ta olay olan ayrılık iddiası reddedildi: Sergen hocayla sorun yaşamam mümkün değil

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta ortaya atılan ayrılık iddialarına dair açıklama geldi. Siyah-beyazlılarda malzemecilik yapan ve antrenörlük belgesi de bulunan Erdal Erdem sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

AYRILIK İDDİALARINI REDDETTİ

Erdal Erdem açıklamasında ayrılık iddialarının gerçek olmadığını dile getirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün basında çıkan görevimi bıraktığıma dair haberler asılsızdır. Sergen hocayla bir sorun yaşamam mümkün değildir. Görevime devam ediyorum.

NE OLMUŞTU?

32 yıldır kulüpte bulunan Erdal Erdem’in Sergen Yalçın’ın kararlarını eleştirdiğini ve teknik adamın bunu öğrenmesi üzerine talebiyle işine son verildiği iddia edilmişti.

Bursaspor transferi açıkladı: 114 kilometre öteden geldi

Sergen Yalçın’ın ayrıca "Malzemeciden ders alır hale geldik..." ve "Gel seni Dikilitaş’a hoca yapalım. Kulüpten maaşını almaya devam et" sözlerini sarf ettiği belirtilmişti.