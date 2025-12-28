Bursaspor transferi açıkladı: 114 kilometre öteden geldi

Bursaspor, 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da forma giyen Rahmetullah Berişbek'i transfer etti.

Bursaspor, sağ bek transferini resmiyete döktü. Yeşil-beyazlı kulüp, Bandırmaspor forması giyen Rahmetullah Berişbek’in transferini kamuoyuna duyurdu.

RAHMETULLAH BERİŞBEK KİMDİR?

Son üç sezondur Bandırmaspor’da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 94 resmi maçta görev alırken 5 gol kaydetti. Rahmetullah Berişbek, bu sezon 1’inci Lig’de çıktığı 18 maçın tamamında ilk 11’de sahaya çıktı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Ankara doğumlu sağ bek, kariyerinde daha önce Giresunspor forması da giydi.

Bursaspor Kulübü, yeni transferi Rahmetullah Berişbek’e yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bursaspor geride kalan 17 haftada 38 puan topladı. Yeşil-beyazlılar liderliğini sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

