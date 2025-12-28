Galatasaray'da 2 isimle anlaşmaya varıldı: Okan Buruk'un istediği oldu

Yayınlanma:
Galatasaray'da Okan Buruk'un isteği üzerine 2 isimle anlaşmaya varıldı. Ara transfer döneminin başlamasıyla imzalar atılacak.

Süper Lig’e verilen arayla birlikte Galatasaray’da transfer çalışmaları hızlandı. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar şimdiden 2 isimle anlaşmaya vardı.

Galatasaray maçı öncesi korkutan görüntü: Son hali endişelendirdiGalatasaray maçı öncesi korkutan görüntü: Son hali endişelendirdi

Milliyet’te yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Umut Tohumcu ve Can Armando ile sözleşme imzalayacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAYACAKLAR

Sarı-kırmızılıların Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu’yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacağı kaydedildi.

540509571-18533623438036138-35852410017083537-n.jpg
Umut Tohumcu

CAN ARMANDO GÜNER DE TEKLİFİ KABUL ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz Tesisleri’ni gezen Can Armando Güner de Galatasaray’ın teklifini kabul etti.

can-armando-guner-sosyal-medya-531724.webp
Can Armando Güner

YERLİ STATÜSÜNDE OLMAYACAKLAR

Türk asıllı olan iki isim de yerli statüsünde oynayamayacak. Ancak 2002 ve sonrası doğumlu 2 yabancı kontenjanına girebilecekler.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

