Galatasaray'da 2 isimle anlaşmaya varıldı: Okan Buruk'un istediği oldu

Süper Lig’e verilen arayla birlikte Galatasaray’da transfer çalışmaları hızlandı. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar şimdiden 2 isimle anlaşmaya vardı.

Galatasaray maçı öncesi korkutan görüntü: Son hali endişelendirdi

Milliyet’te yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Umut Tohumcu ve Can Armando ile sözleşme imzalayacak.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAYACAKLAR

Sarı-kırmızılıların Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu’yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacağı kaydedildi.

Umut Tohumcu

CAN ARMANDO GÜNER DE TEKLİFİ KABUL ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz Tesisleri’ni gezen Can Armando Güner de Galatasaray’ın teklifini kabul etti.

Can Armando Güner

YERLİ STATÜSÜNDE OLMAYACAKLAR

Türk asıllı olan iki isim de yerli statüsünde oynayamayacak. Ancak 2002 ve sonrası doğumlu 2 yabancı kontenjanına girebilecekler.