Fenerbahçe'de kapılar kapandı: Transfere izin yok

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de yönetim ile teknik direktör Domenico Tedesco arasında geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirildi.

Acun Ilıcalı Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor

TRANSFERE KAPILAR KAPATILDI

Yapılan görüşmede mevcut kadro ve transfer çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunuldu. Yönetim, Marco Asensio’nun takımda tutulması ve her türlü teklife kapılar kapatıldı.

İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden AS, Atletico Madrid ve Villarreal’in Marco Asensio’yu transfer etmek istediğini ancak yönetimin taviz vermediğini belirtti.

19 MAÇTA 9 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Sezon başında geldiği Fenerbahçe’de 19 maça çıkan Marco Asensio, 9 gol ve 5 asist kaydetmeyi başardı.

TEDESCO’NUN GÖZDESİ OLDU

Asensio son haftalarda gösterdiği performansla Tedesco’nun hücum planlarındaki en önemli futbolcu haline geldi.