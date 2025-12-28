Acun Ilıcalı Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor: 10 milyon euro bonservisi var

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, ara transfer çalışmalarına başladı. Takımını, Premier Lig’e çıkarmayı hedefleyen Acun Ilıcalı flaş bir ismi gündemine aldı.

ACUN ILICALI İRFAN CAN KAHVECİ’Yİ İSTİYOR

Sözcü’de yer alan habere göre Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’de 2.5 aydır kadro dışı olan İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna katmak istiyor.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Tedesco’nun raporu doğrultusunda İrfan Can Kahveci’yi takımdan göndermek isteyen Fenerbahçe’nin ise bonservis beklentisinin 10 milyon euro olduğu kaydedildi.

SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR

Haberde ayrıca taraflar arasındaki ilk görüşmelerin tamamlandığı ve sürecin olumlu bir şekilde ilerlediği aktarıldı.

12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan İrfan Can Kahveci gol ya da asist kaydedemedi.

NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Oyuncunun kadro dışı kalma sebebi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Samsunspor maçının ardından soyunma odasında yaşanan bir tartışmanın sebep olduğu iddia edilmişti.