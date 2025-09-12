Hakan Bilal Kutlualp'ten birleşme açıklaması

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp, TRT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamalarla hem Sadettin Saran ile olası birleşme ihtimaline hem de Kerem Aktürkoğlu transferine dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

Kutlualp, başkanlık hedefini açık sözlülükle dile getirirken etik vurgusu yaptı ve şunları söyledi:

Benim ilk derdim Fenerbahçe, başkanlık değil.

Başkanlık çok büyük bir gurur ve şerefli bir görev.

Başkan olmak istiyorum, ancak bunun için ‘Her şey mübahtır’ demiyorum.

Kutlualp bu sözleriyle yarışın sadece koltuk için değil, kulüp değerleri için verildiğini vurguladı.

Sadettin Saran ile birleşme ihtimali hakkında da konuşan Kutlualp, kamuoyunun bu yönde bir beklenti içinde olduğunu belirtti:

Sadettin Bey’le 8 ay görev yaptım, çok iyi bir Fenerbahçeli.

Cesaretini tebrik ediyorum.

Birleşme konusu hem baskı hem de arzu anlamında var.

Riskleri nasıl sıfıra indiririz, iş birliği nasıl yapılır oturup konuşacağız.

Bu açıklama, seçim sürecinde olası bir güç birliğinin sinyali olarak yorumlandı.

TRANSFER ELEŞTİRİSİ

