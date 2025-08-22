Hagi Süper Lig'e geliyor: Anlaşma tamam

Süper Lig’in yeni takımı Fatih Karagümrük, transfer piyasasında ses getirecek bir adım attı.

Galatasaray’ın efsanesi Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi, İstanbul ekibine katılmayı kabul etti.

Bonservisi elinde olan Ianis Hagi ile Karagümrük resmen anlaşmaya vardı.

Yaklaşık 1 milyon Euro maaş ve olası satıştan bonservis payı içeren teklif kabul edildi.

Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Rumen 10 numara, tecrübesiyle dikkat çekiyor.

SÜPER LİG'DE YENİ SAYFA

Ianis Hagi, Rangers formasıyla çıktığı 130 maçta 20 gol ve 28 asist kaydetti. Hem İskoçya’da hem de Romanya Milli Takımı’nda gösterdiği performansla Avrupa’nın radarına giren Hagi, şimdi Süper Lig’de yeni bir sayfa açıyor.

Ianis Hagi Galatasaray'ın efsane futbolcusu George Hagi'nin oğlu

Bu transferle Karagümrük, hem marka değeri yüksek bir oyuncuyu kadrosuna katıyor hem de orta sahada yaratıcı bir güç kazanacak.

Hagi’nin teknik kapasitesi ve oyun vizyonunun, takımın hücum organizasyonlarına ciddi katkı sağlaması bekleniyor.