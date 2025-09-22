Hacıosmanoğlu'na rest çekti: İstifası istenen Ferhat Gündoğdu şartını sundu

Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Trabzonspor – Gaziantep FK maçının yankıları devam ediyor. 1-1’lik eşitlikle sona eren mücadelede Arda Kardeşler’in verdiği kararlar bordo-mavilileri çıldırttı.

Karşılaşmanın hemen ardından bir açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Arda Kardeşler’e düdük astıracaklarını dile getirdi.

TFF’nin konuya ilişkin kararı beklenirken eski hakem Fırat Aydınus’tan flaş bir iddia geldi. Push Spor Youtube kanalında konuşan Fırat Aydınus, TFF’nin Arda Kardeşlere düdük astıracağını dile getirdi.

“ARDA KARDEŞLER’İN DÜDÜĞÜNÜ ASMASI İÇİN KARAR ÇIKTI”

Fırat Aydınus açıklamasında “Bugün itibarıyla Arda Kardeşler’in düdüğünü asması yönünde karar alınmış ve kendisine söylenmiş” dedi.

“FERHAT GÜNDOĞDU SÖZLEŞMESİNİ HATIRLATTI”

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için de konuşan Fırat Aydınus, “Bununla birlikte TFF Başkanı tarafından Ferhat Gündoğdu’nun istifası talep edilmiş. Gündoğdu ise sözleşme hükümlerini dile getirmiş” ifadelerini kullandı.