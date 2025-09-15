Hacıosmanoğlu'na çok ağır sözler

Hacıosmanoğlu'na çok ağır sözler
Yayınlanma:
Güncelleme:
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen, Fenerbahçe Trabzonspor derbisi sonrasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu eleştirirken çok sert ifadeler de kullandı.

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma, sadece skoruyla değil, hakem kararlarıyla da gündem oldu.
Spor yazarı Cemal Ersen, maçın ardından kaleme aldığı köşe yazısında hem hakem Ozan Ergün’ü hem de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu sert ifadelerle eleştirdi.

Ersen, maçta yaşanan kritik pozisyonların neredeyse tamamında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devreye girmesini eleştirerek, “Hakem konuşmayı sevmem. Lakin sonuca etki edecek hatalar varsa susamam” dedi. Onuachu’nun iptal edilen golü ve Okay Yokuşlu’nun kırmızı kartı gibi kararların maçın seyrini değiştirdiğini savundu.

Ali Koç: Kimse bize diz çöktüremezAli Koç: Kimse bize diz çöktüremez

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya da seslenen Ersen, VAR odasında görev yapan Davut Dakul Çelik ile sahadaki Ozan Ergün’ün böylesine kritik bir maçta görevlendirilmesini sorguladı: “Yapay zekanın neresindesiniz? Düğmeye siz mi bastınız? Parmağınız acıyor mu?”

"ŞOV YAPMAK YERİNE..."

Federasyonun temsilci ve dördüncü hakeme yaka kamerası takma uygulamasını da eleştiren Ersen, “Şov yapmak yerine çipli top teknolojisini getirseniz, bu sanal tartışmalar yaşanır mıydı?” diyerek daha ileri teknolojik çözümler çağrısında bulundu.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNE DE VAR İNCELEMESİ

Fenerbahçe, En-Nesyri’nin ilk yarının son dakikasında attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Ancak bu gol de VAR incelemesinden geçti. Trabzonspor, Visca ve Onuachu ile eşitliği yakalamaya çok yaklaştı. Teknik direktör Fatih Tekke’nin hamleleri takıma enerji kattı, fakat çaba skora yansımadı.

Trabzonspor’un yeni kalecisi Onana’ya övgüde bulunan Ersen, “Uğurcan gitti diye endişe edenler rahat olsun” dedi. Okay Yokuşlu’nun kırmızı kartı sonrası takımı 80 dakika eksik bırakmasına ise “Günah keçisi ilan etmeyeceğim ama bu yaşta ders alıyorsan, kendini sorgula” sözleriyle dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Süper Lig'de yaşanacak skandalları açıkladı: Hacıosmanoğlu ile bunlar daha ne ki! Çare belli
Süper Lig'de yaşanacak skandalları açıkladı: Hacıosmanoğlu ile bunlar daha ne ki! Çare belli
Galatasaray'da Davinson Sanchez tehlikesi
Galatasaray'da Davinson Sanchez tehlikesi
Barış Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu'nu sildi
Barış Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu'nu sildi