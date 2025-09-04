Hacıosmanoğlu: Vatan hainlerine yakışır

Hacıosmanoğlu: Vatan hainlerine yakışır
Yayınlanma:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-2 yendiği maç sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Türkiye, Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti ve galibiyetle başladı.

Türkiye'ye 3 puanı getiren golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu (2) attı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maç sonrası flaş açıklamalar yaptı.

''ANCA VATAN HAİNLERİNE YAKIŞIR''

Sert açıklamalar yapan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemi bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!

Tarihin en karakterli ve en kaliteli Milli Takım kadrosu diye hep söylüyorum. Çok güzel bir kolej havası var." ifadelerine yer verdi.

Türkiye, bir sonraki maçını 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile yapacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

