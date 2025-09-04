Gürcistan Türkiye ilk 11'ler belli oldu: Maç şifresiz kanalda

Gürcistan Türkiye ilk 11'ler belli oldu: Maç şifresiz kanalda
Yayınlanma:
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda ilk maçına bu akşam Gürcistan deplasmanında çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında bu akşam Gürcistan'a konuk olacak.

Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Grubun diğer maçında saat 21.45'te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE İLK 11'LER

Bu akşamki maça A Milli Takım'ın şu 11'le çıkması bekleniyor:

Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Orkun, Hakan, Yunus, Arda, Kenan, Kerem.

Gürcistan'ın muhtemel 11'i de şöyle:

Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochosvili, Azarovi, Kochorashvili, Gagnidze, Mekvabishvili, Kvaratskhelia, Thiatishvili, Mikautadze.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

