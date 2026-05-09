Gürcistan maçında bahis oynayan 2 milli oyuncuyu açıkladı: Flaş Montella iddiası

Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Gürcistan-Türkiye maçında 2 milli oyuncunun "Karşılıklı gol olur" diye bahis oynadıklarını ileri sürdü. Çakar, "Hatta Montella 'Bu şartlarda istifa ederim' dedi!" iddiasında bulundu.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, milli takımla ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. Çakar, Türkiye'nin deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendiği maçta 2 futbolcunun bahis oynadığını ileri sürdü.

Çakar, Sky Spor'da katıldığı programa açıklamaları ile damgasını vurdu.

"2 OYUNCU BU İŞİN İÇİNDE"

Ahmet Çakar, programda şu ifadeleri kullandı:

"İki milli oyuncu bahis işinin içinde. Benim aldığım istihbarat, teyitli değil, Milli Takım’da oynayan, direkt oynayabilecek 2 oyuncu bahis işinin içinde. Hatta Montella ‘Bu şartlarda ben istifa ederim’ demiş. Şüpheli maç Gürcistan Türkiye maçı. Gürcistan-Türkiye. Futbolcuların adını söylemem. Türkiye kazanır dese bir şey yok idari ceza alır. 'Karşılıklı gol olur’ oynuyorlar. Direkt ‘Türkiye kazanır’ oynasalar fazla bir sorun yok, idari ceza alırlar. Ama bu yargının işine girer."
Çakar'ın sözleri gündem oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

