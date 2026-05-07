Ahmet Çakar Konyaspor Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Konyaspor-Fenerbahçe maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak.
9 Mayıs Cumartesi günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi alarak topladığı 70 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konyaspor ise 40 puanla 9. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular, taktiksel ve bireysel antrenmanlarla günü tamamladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, mücadelenin sonucuna dair tahminde bulundu.
''Fenerbahçe Konyaspor'u darmadağın edecek'' ifadelerini kullanan Çakar, Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını belirtti.

