Beşiktaş Trabzonspor: İlk 11'ler! Yalçın ve Tekke kararını verdi

Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacak. İşte derbinin muhtemel 11'leri...

Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak.

HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR

Derbide hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Çakır’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.

SÜPER LİG’DE 143. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında yapacakları maçla 143. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Rekabette 53 yılı aşkın sürede oynanan 142 müsabakanın 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 48'inden ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 37 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, 198 kez fileleri havalandırırken bordo-mavililer ise 163 gol kaydetti.

LİGDE 106. KARŞILAŞMA

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 106. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde oynanan 105 müsabakada siyah-beyazlılar 39, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın attığı 150 gole, Trabzonspor 123 golle karşılık verdi.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri şu şekilde:

  • Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Cerny, Ndidi, Olaitan, Orkun, Toure, Oh
  • Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Salih, Nwaiwu, Lövik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme Onuachu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

