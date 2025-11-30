Göztepe'den harika geri dönüş

Göztepe'den harika geri dönüş
Yayınlanma:
Antalyaspor'a konuk olan Göztepe, art arda bulduğu gollerle sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

Süper Lig’in 14. Haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya’da oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

GÖZTEPE 4 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Ev sahibi ekip karşılaşmanın 40. dakikasında Veysel Sarı’nın kaydettiği golle öne geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan Göztepe, 48. dakikada Taha Altınkardeş ve 52. dakikada Juan Santos’un bulduğu gollerle galip geldi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 26 puana ulaşan Göztepe, 4. Sırada yer aldı. 14 puandaki Antalyaspor ise 13. sırada kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Samet Karakoç, Ceesay, Paal, Abdülkadir Ömür, Safuri, Storm, Boli

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

