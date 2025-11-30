Göztepe'den harika geri dönüş
Süper Lig’in 14. Haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya’da oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.
GÖZTEPE 4 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ
Ev sahibi ekip karşılaşmanın 40. dakikasında Veysel Sarı’nın kaydettiği golle öne geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan Göztepe, 48. dakikada Taha Altınkardeş ve 52. dakikada Juan Santos’un bulduğu gollerle galip geldi.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 26 puana ulaşan Göztepe, 4. Sırada yer aldı. 14 puandaki Antalyaspor ise 13. sırada kaldı.
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Samet Karakoç, Ceesay, Paal, Abdülkadir Ömür, Safuri, Storm, Boli
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan