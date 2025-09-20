Göztepe'de 58 yıllık duvar yıkıldı

Göztepe'de 58 yıllık duvar yıkıldı
Göztepe, Süper Lig'de yoluna namağlup devam ediyor.

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yenen Göztepe, yoluna namağlup devam ediyor.

Geçen sezon olduğu gibi bu yıl yıl da Süper Lig'e iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk 6 haftada 3 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda hanesine 12 puan yazdırdı.

Bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen ve kalesinde sadece 2 gole izin veren İzmir temsilcisi, rakip fileleri 10 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci haftada konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Üçüncü haftada İstanbul'da Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Göztepe, dördüncü haftada evinde TÜMOSAN Konyaspor ve beşinci haftada deplasmanda Zecorner Kayserispor ile 1-1'lik skorlarla berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, altıncı haftada ise sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

58 yıl sonra ilk 6 haftayı namağlup geçti

Geçen sezona ilk 6 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlikle ve 1 mağlubiyetle başlayan Göztepe, bu sezon ise 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

1967-1968 sezonunun ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Göztepe, 58 yıl sonra bu periyodu yenilgi yaşamadan tamamladı.

Beşiktaş'a son 4 maçta yenilmedi

Göztepe, Beşiktaş ile oynadığı son 4 resmi müsabakadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon ligin 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-2 yendi.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yine deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla eleyen Göztepe, ligin 32. haftasında konuk ettiği rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Göztepe, bu sezon ise ligin 6. haftasında İzmir'de oynanan maçta rakibini 3-0 mağlup etti.

