Göztepe takıldı: Fenerbahçe'ye fırsat doğdu

Göztepe takıldı: Fenerbahçe'ye fırsat doğdu
Yayınlanma:
Eyüpspor ile Göztepe'nin karşılaştığı mücadelede gol sesi çıkmadı. Taraflar puanları paylaştı.

Süper Lig’in 7. haftasında Eyüspspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Stadı’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrıldı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini sürdüren Göztepe, 13 puanla 2. sırada yer aldı. 5 puandaki Eyüpspor ise 14. sırada kaldı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de nasıl şok olacağını açıkladıGalatasaray'ın Süper Lig'de nasıl şok olacağını açıkladı

FENERBAHÇE'YE YÜKSELME FIRSATI

Göztepe’nin beraberliği sonrası Fenerbahçe için de şans doğdu. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşısında galip gelmesi halinde 2. sıraya yerleşecek.

fkgbgfdvd.jpg
Fenerbahçe ikinciliği alabilir

DETAYLAR

Hakemler: Kadir Sağlam, Ogün Kamacı, Göktuğ Erel

ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Yalçın Kayan (Dk. 55 Legowski), Kerem Demirbay (Dk. 85 Taşkın İlter), Umut Meraş (Dk. 68 Serdar Gürler), Seşlar, Draguş (Dk. 84 Ampem), Thiam

Göztepe: Lis, Allan, Heilton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 86 Taha Altıkardeş), Rhaldney (Dk. 86 Ahmet Ildız), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 63 Miroshi), Juan (Dk. 86 İsmail Köybaşı), Janderson (Dk. 76 Sabra)

Sarı kartlar: Dk. 1 Thiam, Dk. 42 Umut Meraş (ikas Eyüpspor), Dk. 3 Dennis (Göztepe)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Spor
Galatasaray hayal kırıklığı yaşadı
Galatasaray hayal kırıklığı yaşadı
Fenerbahçe'yi karıştıracak itiraf: Tedesco'nun ne yaptığını yardımcısı açıkladı
Fenerbahçe'yi karıştıracak itiraf: Tedesco'nun ne yaptığını yardımcısı açıkladı