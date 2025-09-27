Göztepe takıldı: Fenerbahçe'ye fırsat doğdu
Süper Lig’in 7. haftasında Eyüspspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Stadı’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrıldı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini sürdüren Göztepe, 13 puanla 2. sırada yer aldı. 5 puandaki Eyüpspor ise 14. sırada kaldı.
FENERBAHÇE'YE YÜKSELME FIRSATI
Göztepe’nin beraberliği sonrası Fenerbahçe için de şans doğdu. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşısında galip gelmesi halinde 2. sıraya yerleşecek.
Hakemler: Kadir Sağlam, Ogün Kamacı, Göktuğ Erel
ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Yalçın Kayan (Dk. 55 Legowski), Kerem Demirbay (Dk. 85 Taşkın İlter), Umut Meraş (Dk. 68 Serdar Gürler), Seşlar, Draguş (Dk. 84 Ampem), Thiam
Göztepe: Lis, Allan, Heilton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 86 Taha Altıkardeş), Rhaldney (Dk. 86 Ahmet Ildız), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 63 Miroshi), Juan (Dk. 86 İsmail Köybaşı), Janderson (Dk. 76 Sabra)
Sarı kartlar: Dk. 1 Thiam, Dk. 42 Umut Meraş (ikas Eyüpspor), Dk. 3 Dennis (Göztepe)
Kaynak:Haber Merkezi / AA