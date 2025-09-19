Göztepe Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu: Sergen Yalçın'dan Jota Silva sürprizi
Yayınlanma:
Süper Lig'de Beşiktaş, bu akşam Göztepe karşısına çıkacak. İlk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek.
Siyah beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlığı bulunan Salih Uçan, Wilfred Ndidi ve Mustafa Hekimoğlu yok.
GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni transfer Jota Silva'ya bu maçta yer vermesi bekleniyor.
Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
GÖZTEPE: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Rhaldney, Dennis, Cherni, Arda, Olaitan, Janderson, Juan.
BEŞİKTAŞ: Mert, Gökhan, Djalo, Felix, Jurasek, Cerny, Demir Ege Jota Silva, Rafa Silva, Cengiz, Abraham.