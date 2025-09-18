Beşiktaş'ta Göztepe maçında 4 eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in altıncı haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

KADROSU BELLİ OLDU

Beşiktaş'ta deplasmanda oynanacak maçın kadrosu da açıklandı.

Cezalı olan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Wilfred Ndidi, Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu kamp kadrosuna alınmadı.

Kadro şöyle:

