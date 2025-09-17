Beşiktaş'ta şaşırtan veda: 12 yıl sonra yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Faik Bakoğlu'nun haberine göre futbol dünyasında 10 yabancı dili üst düzeyde konuşabilen nadir isimlerden biri olan Halil Yazıcıoğlu’nun ayrılığı camiada büyük şaşkınlık yarattı.

Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Arapça, İtalyanca, Japonca ve Çinceyi anadili gibi konuşabilen Yazıcıoğlu, Beşiktaş’ın hem teknik heyetleri hem de yabancı futbolcuları ile köprü görevi görerek kulübün en önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

ŞENOL GÜNEŞ İLE BAŞLADI

Galatasaray Üniversitesi’nden üstün başarıyla mezun olan Yazıcıoğlu, futbol dünyasına Radikal gazetesinde spor muhabirliği yaparak adım attı. Daha sonra Trabzonspor’da tercümanlık görevine başlayan Yazıcıoğlu, Şenol Güneş’in Beşiktaş’a transferiyle birlikte siyah-beyazlı ekibe katılmıştı. Beşiktaş’ta görev yaptığı süre boyunca birçok başkan, teknik direktör ve yıldız futbolcuyla çalışma fırsatı buldu.

Halil Yazıcıoğlu 12 yıl sonra Beşiktaş'a veda etti

FUTBOL TUTKUSU AİLEDEN GELİYOR

Rizeli yorgancı Halil Yazıcıoğlu’nun torunu, eski Rizespor’lu futbolcu Ali Yazıcıoğlu’nun da büyük oğlu olan Halil Yazıcıoğlu, memleketiyle bağlarını hiç koparmadı. Futbol camiasında hem profesyonelliği hem de samimiyetiyle tanınan Yazıcıoğlu’nun vedası taraftarlar arasında da üzüntüyle karşılandı.

AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR

Beşiktaş’tan sürpriz bir şekilde istifa eden Yazıcıoğlu’na, İspanya ve İngiltere’den önemli kulüplerin teklif götürdüğü öğrenildi. Özellikle İspanyol devi Real Madrid ile görüşmelerin yoğunlaştığı ve Yazıcıoğlu’nun önümüzdeki dönemde Madrid ekibinde görev almasının beklendiği kulislerde konuşuluyor.

Beşiktaşlı futbolcuların ve camianın ayrılığına şaşkınlıkla yaklaştığı Halil Yazıcıoğlu’nun, yeni kariyerinde hangi kulübü seçeceği futbol dünyasında merakla bekleniyor.