Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda İstanbulspor, Sarıyer karşısında tarihi bir galibiyet aldı. Dün göreve başlayan 33 yaşındaki teknik direktör Barış Kanbak, ilk maçında takımına farklı bir zafer yaşattı.

ÖMER FARUK HAT-TRİCK YAPTI

Karşılaşmaya damga vuran isim İstanbulspor’un genç oyuncusu Ömer Faruk Duymaz oldu. Attığı 3 golle hat-trick yapan Duymaz, kupada takımını gruplara taşıyan en önemli isimlerden biri oldu. Diğer goller Mamadou, Krstovski ve Mustafa Sol’dan geldi. Futbolcular golün ardından dün göreve başlayan teknik direktör Kanbak'a koştular.

GRUPLARA KALDILAR

Sarıyer karşısında alınan 6-0’lık galibiyetle İstanbulspor, Türkiye Kupası’nda gruplara kalmayı başardı. Bu sonuç, hem taraftarları hem de yeni teknik direktör Kanbak’ı sevince boğdu.

33 YAŞINDA GÖREVE GELDİ

İstanbulspor, dün teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile yollarını ayırmıştı. Yerine getirilen Barış Kanbak, 99 yıllık kulübün en genç teknik direktörlerinden biri oldu. Daha önce yardımcı antrenör olarak görev yapan 33 yaşındaki Kanbak, İstanbulspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İlk maçında alınan farklı galibiyet, genç çalıştırıcı için moral kaynağı oldu.