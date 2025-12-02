33 yaşında 99 yıllık kulübün teknik direktörü oldu

33 yaşında 99 yıllık kulübün teknik direktörü oldu
İstanbulspor'un yeni teknik direktörü açıklandı. 33 yaşında 99 yıllık kulübün teknik direktörü oldu.

İstanbulspor'un yeni teknik direktörü 33 yaşındaki Barış Kanbak oldu.

Daha önce yardımcı antrenör olarak çalışan genç teknik adam, 99 yıllık kulübün teknik direktörlüğüne getirildi.

İstanbulspor, dün teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Barış Kanbak'ın İstanbulspor'la 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Amedspor-İstanbulspor maçı öncesi tribünlerde gerginlikAmedspor-İstanbulspor maçı öncesi tribünlerde gerginlik

Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoş geldin Barış Kanbak! Teknik direktör Sayın Barış Kanbak ile, Aralık 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüz Barış Kanbak'a 'hoş geldin' dileklerimizi iletir, birlikte nice başarılar dileriz."

İstanbulspor, TFF 1. Lig'de 15 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

