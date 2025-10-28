Gökyüzü stadı geliyor

Gökyüzü stadı geliyor
Suudi Arabistan, 350 metre yükseklikte inşa edilecek NEOM Sky Stadium ile dünyanın ilk “gökyüzü stadyumu”nu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

2032’de tamamlanması planlanan bu dev yapı, 2034 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak.

Suudi Arabistan, spor ve mimari dünyasında çığır açacak bir projeye imza atıyor. Ülkenin kuzeybatısında inşa edilen NEOM mega kent projesi kapsamında geliştirilen NEOM Sky Stadium, yerden 350 metre yükseklikte konumlanacak ve 46 bin seyirci kapasitesine sahip olacak.

Stadyumun en dikkat çekici özelliklerinden biri, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışacak olması. Güneş ve rüzgar enerjisi ile desteklenecek yapı, çevre dostu tasarımıyla da öne çıkıyor. Modern mimari anlayışıyla geliştirilen proje, hem estetik hem de teknolojik açıdan geleceğin stadyumu olarak tanımlanıyor.

Takvim ve Hedefler

İnşaat Başlangıcı: 2027

Tamamlanma Tarihi: 2032 (bazı kaynaklara göre 2039’a sarkabilir)

İlk Büyük Organizasyon: 2034 FIFA Dünya Kupası

UZAYDAN GÖZÜKECEK

NEOM Sky Stadium, Suudi Arabistan’ın 500 milyar dolarlık NEOM kentsel dönüşüm vizyonunun bir parçası olarak dikkat çekiyor. Stat uzaydan gözükecek. Bu proje, ülkenin petrol dışı ekonomiye geçiş stratejisinin önemli bir ayağını oluşturuyor.

