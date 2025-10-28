Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’nin sportif direktörü Gökhan İnler, Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda hem takımın kiralık oyuncusu Nicolo Zaniolo hakkında hem de Serie A’da forma giyen Türk futbolcularla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

TFF kupa öncesi hakemleri açıkladı: Bir isim çok şaşırttı

PERFORMANSA BAĞLI

İnler, sezon başında Aston Villa’dan kiralanan Zaniolo’nun bonservisinin alınması konusunda net konuştu:

Zaniolo’nun kalıcı transferi, tamamen sezon içindeki katkısına ve kulübün ihtiyaçlarına bağlı. Satın alma opsiyonu elimizde, ancak bu karar hem oyuncunun arzusu hem de kulübün stratejisi doğrultusunda sezon sonunda netleşecek.

Zaniolo, Udinese formasıyla şu ana kadar 9 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistle oynadı. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel gelişimini ve takıma adaptasyonunu yakından izliyor.

Gökhan İnler, Serie A’da top koşturan Türk oyunculara dair görüşlerini de paylaştı:

Hakan Çalhanoğlu (Inter): “Liderlik vasfı yüksek, istikrarlı ve örnek bir profesyonel. Onunla maç öncesi sohbet ettik, mental olarak çok güçlü.”

Kenan Yıldız (Juventus): “Her geçen gün gelişiyor. Kulüp ona kaptanlık bile verdi. Bu, onun karakterine ve oyun zekâsına duyulan güvenin göstergesi.”

Zeki Çelik (Roma): “Fransa’dan sonra Serie A’nın temposuna alıştı. Sert ve taktiksel bir ligde istikrarlı performans sergiliyor.”

İnler, bu üç oyuncunun Avrupa’nın elit kulüplerinde forma giymesinin Türk futbolu adına gurur verici olduğunu vurguladı.

SEMİH KILÇSOY'A DESTEK VERDİ

Genç yetenek Semih Kılıçsoy hakkında da konuşan İnler, onun gelişim sürecini yakından takip ettiklerini belirtti:

“Semih, Cagliari maçında kadrodaydı. Mutlu ve motive görünüyor. Teknik direktörümüz de onun potansiyelinden memnun. Serie A, genç oyuncular için hem fiziksel hem zihinsel açıdan ciddi bir okul. Sürekli çalışmalı, sahada kendini kanıtlamalı.”

İnler, genç futbolculara ağabeylik yaparak mentorluk desteği sunduğunu da ekledi.