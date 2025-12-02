Gökhan Gönül kimdir?

Gökhan Gönül kimdir?
Gökhan Gönül, borsa operasyonunda gözaltına alındı. Gökhan Gönül, Türk futbolunun unutulmaz sağ beklerinden biridir. Eski milli futbolcu Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere birçok takımda forma giydi. Gökhan Gönül kimdir?

Gökhan Gönül 4 Ocak 1985'te Samsun'da doğdu.

1999'da Bursaspor Yolspor'un alt yapısında futbola başladı, Gençlerbirliği'nde parladı.

2007-2016 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadı. 2016-2020 arasında ise Beşiktaş formasını giydikten sonra tekrar Fenerbahçe'ye döndü.

2021-2023'te Çaykur Rizespor'da da oynayıp, futbolu bıraktı.

Gökhan Gönül neden gözaltına alındı?

Türkiye'nin oynadığı dönemde en iyi sağbeki olarak gösterildi. 66 kez milli takımda oynadı.

U21 milli takımında teknik direktörlük yaptı. Daha sonra Fenerbahçe'nin teknik ekibine katıldı ve antrenörlük görevinde bulundu.

UZUN YILLAR BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE FORMASINI GİYDİ

4 Ocak 1985’te Samsun’un Bafra ilçesinde doğan Gönül, uzun yıllar Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Süper Lig’de başarılar elde etti.

Milli takımda da 66 kez görev aldı ve futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük yolunda ilerlemeye başladı.

İşte Gökhan Gönül'ün kariyerinin dönüm noktaları:

Altyapı: Futbola Bursa Yolspor’da başladı.

Profesyonel çıkış: Gençlerbirliği ve Hacettepe’de oynadıktan sonra 2007’de Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Fenerbahçe dönemi (2007–2016): 254 maçta forma giydi, şampiyonluklar yaşadı.

Beşiktaş dönemi (2016–2020): 113 maçta görev aldı, Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

Milli takım: 2007–2019 arasında Türkiye A Milli Takımı’nda 66 kez oynadı.

Son yıllar: 2020’de yeniden Fenerbahçe’ye döndü, ardından Çaykur Rizespor’da oynadı. 2023’te futbolu bıraktı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine adım atan Gönül, 2024’te Türkiye U-21 Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük yaptı.

Ardından U-21 takımında teknik direktörlük görevine getirildi ve 2025’te Fenerbahçe’de yardımcı antrenör olarak görev aldı.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Sağ bek mevkiinde hızlı, mücadeleci ve hücuma katkı sağlayan bir oyuncu olarak tanındı.

Kariyeri boyunca hem Fenerbahçe hem Beşiktaş taraftarlarının sevgisini kazandı.

UEFA tarafından da dönem dönem Avrupa’nın en iyi 11’ine seçildi.

Kısacası Gökhan Gönül, Türk futbolunun son 20 yılına damga vurmuş, hem kulüp hem milli takım düzeyinde önemli başarılar elde etmiş bir isimdir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

