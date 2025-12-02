Son dakika | Eski futbolcu Gökhan Gönül borsa operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla borsada hisse senetlerinde spekülasyon ve yapay fiyat hareketi yapıldığı iddiası ile soruşturma başlattı.

Borsa İstanbul’da bazı hisselerde yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu iddiasıyla "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlamaları yöneltilen soruşturma kapsamında 12 şüpheli, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. 6 şüphelinin ise arandığı aktarıldı.

Savcılığın gözaltı talebi üzerine, İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’taki adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda Fenerbahçe ile yıldızı parlayan eski futbolcu Gökhan Gönül ve Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınan illüzyonist Aref Ghafouri olduğu belirtildi.

Son dakika | Borsa manipülasyonu operasyonu: 10 gözaltı!

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine; Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerinde İstanbul Merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde olmak üzere 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve haklarında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak cezaevinde oldukları, şüpheliler Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç, isimli 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği kamuoyuna saygı ile duyurulur."

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

BİST’te Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması sonrası İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

GÖKHAN GÖNÜL KİMDİR?

Samsun doğumlu Gökhan Gönül, 6 yaşında Bursa’ya taşındı. Futbol kariyerine Bursa Yolspor’da kaleci olarak başlayan Gönül, zamanla performansını sergileyerek yeteneğiyle kaleden çıkarak oyuna karıştı. Boş zamanlarını değerlendirmek için gittiği antrenmanlarda yeteneğini fark eden hocalarının ısrarı sonucu küçük yaşına rağmen A takıma kadar yükseldi. Bursa’da futbola başlayan Gönül, 2002 yılında Gençlerbirliği’ne transfer olarak profesyonel futbol hayatına başladı.

2002 yılında 3 yıllık sözleşme ile Gençlerbirliği’ne transfer olan Gönül, PAF takıma yollandı ve bu takımla 19 maçta görev aldı. 2004-2005 sezonunda Hacettepe forması giyen oyuncu, sakatlıklar sonucu toparlanması için buradan OFTAŞ’a gönderildi. Burada üst üste yaşadığı şampiyonluklarla yeniden doğan Gönül, artık bir Süper Lig takımı olan Gençlerbirliği’nin kadrosuna dahil edildi.

2007-2008 sezonunda ise 3 milyon euro bedel ile Fenerbahçe’ye transfer oldu ve kariyerinin en üst noktasına çıkmak için ilk adımı attı. Fenerbahçe’ye 6 yıllık sözleşme ile gelen Gönül, burada Fenerbahçe’nin altın dönemine tanıklık etti. Sarı lacivertli forma ile UEFA yarı finaline çıkan deneyimli futbolcunun sözleşmesi Fenerbahçe ile 2016 yılında sona erdi ve sözleşme yenilenmedi. Bunun ardından 2016-2017 sezonunda siyah beyaz formayı giyen Gökhan Gönül, daha sonra 2020 yılında yeniden Fenerbahçe’ye gelişinin ardından 2021’de ise Çaykur Rizespor’da forma giydi. 19 Haziran 2023 itibariyle ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla profesyonel futbol hayatını noktaladığını açıkladı.