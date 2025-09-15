Gençlerbirliği'ne büyük şok: Hayaller yıkıldı

Süper Lig’in 5. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıy geldi.

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 90+3’te bulduğu golle 1-0 galip geldi.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN HENÜZ PUANI YOK

Bu galibiyetle birlikte 4 puana ulaşan Çaykur Rizespor, 11. sıraya yerleşti. Henüz puanı olmayan Gençlerbirliği ise son sırada kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Temel, Cem Özbay

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydın, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Halil İbrahim Dervişoğlu, Laçi, Zeqiri, Sowe

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Göktan Gürpüz, Koita, Oğulcan Ülgün, Tongya, Niang

