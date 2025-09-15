Gençlerbirliği'ne büyük şok: Hayaller yıkıldı
Çaykur Rizespor'a konuk olan Gençlerbirliği son dakika golüyle ilk puanını kaçırdı.
Süper Lig’in 5. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıy geldi.
Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 90+3’te bulduğu golle 1-0 galip geldi.
GENÇLERBİRLİĞİ’NİN HENÜZ PUANI YOK
Bu galibiyetle birlikte 4 puana ulaşan Çaykur Rizespor, 11. sıraya yerleşti. Henüz puanı olmayan Gençlerbirliği ise son sırada kaldı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Temel, Cem Özbay
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydın, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Halil İbrahim Dervişoğlu, Laçi, Zeqiri, Sowe
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Göktan Gürpüz, Koita, Oğulcan Ülgün, Tongya, Niang
