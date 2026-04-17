Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem isyanı: 2 haftada bir aynı hakem

Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem isyanı: 2 haftada bir aynı hakem
Yayınlanma:
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, Galatasaray maçına hakem olarak Batuhan Kolak'ın atanmasına tepki gösterdi. Çakmak, "2 haftada bir aynı hakem. Anılarımız çok taze ve iyi değil" dedi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, 28. haftadaki Göztepe karşılaşmasında görev yapan hakemin 30. haftadaki Galatasaray maçına da atanmasına tepki gösterdi.

Volkan Demirel'den Onyekuru açıklaması: Neden kadro dışı bırakıldığını anlattıVolkan Demirel'den Onyekuru açıklaması: Neden kadro dışı bırakıldığını anlattı

Çakmak, Antalya bölgesinden 30 yaşındaki genç hakem Batuhan Kolak'ın ligdeki sarı-kırmızılı rakiplerle "kritik dönemlerde" oynadıkları maçlara atandığını belirterek şunları söyledi:
"2 haftada bir aynı hakem. Hatırlatırım, genç hakemimiz iki hafta önce de Ankara'daydı. Eryaman'da kendisini misafir ettik. Genç hakemlerin yetişmesi, tecrübe kazanması, bu sene olmadı ama 4 sene sonraki Dünya Kupası'nda yer alması için elbette böyle önemli maçlarda görev yapmaları gerekiyor. Ancak iki hafta önceki Göztepe maçıyla ilgili anılarımız çok taze ve çok da iyi anılar değil. Galatasaray maçını bir gözümüz hakemde takip edeceğiz. Kendisine başarılar diliyorum. Umut ediyorum ki hakemden iki takımın da şikayetçi olmayacağı bir maç izleriz. VAR'daki hakemlerimiz de teknolojik imkanları futbolu güzelleştirmek için kullanacaktır.
Gol yollarındaki eksiklik üzerine bir spor kulübü başkanı taktik anlamda bir şey söylemez, söyleyemez. Ama son maçlarımızı düşündüğümüzde, zaman zaman maçta parlayan ya da parlamaya yakın performanslarımız olduğunda gelen VAR müdahaleleri, penaltı kararları ve bazı anlara sıkışmış kişisel hatalarla goller yedik. Sonrasındaki çaba da skoru değiştirmeye yetmedi. Bunun yapısal değil, kötü tesadüf olduğunu düşünüyorum."

"100. MAÇIMIZDA 100. GOL"

Çakmak, "Maçın önemli olduğu şuradan belli; Gençlerbirliği ile Galatasaray 100. karşılaşmasını yapacak. Bu maçtaki ilk golümüz de sarı-kırmızılılara attığımız 100. golümüz olacak. İki köklü camianın karşılaşması bu" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmaya ilginin büyük olduğunu aktaran Çakmak, "Gerek medyanın hafta boyunca bize gösterdiği alaka gerekse maç biletlerine dair muazzam talep maçın önemini gösteriyor. Ümit ediyorum ki bu ilginin karşılığını verecek güzel bir oyun olur sahada ve Gençlerbirliği kazanır" dedi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Spor
Flaş iddia: "Osimhen'in asıl sakatlığı kolunda değil bırakın masalları"
Flaş iddia: "Osimhen'in asıl sakatlığı kolunda değil bırakın masalları"
Ünlü kaleciye tren çarptı: Hayatını kaybetti
Ünlü kaleciye tren çarptı: Hayatını kaybetti