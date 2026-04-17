Flaş iddia: "Osimhen'in asıl sakatlığı kolunda değil bırakın masalları"

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında kolundan sakatlanan Victor Osimhen, operasyon geçirdi.

Nijeryalı futbolcu uzun süredir forma giyemezken, sarı kırmızılı takım da sürpriz puan kayıpları yaşadı.

Okan Buruk'tan Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen açıklaması

Sarı kırmızılı taraftarlar Osimhen'in dönüşünü sabırsızlıkla beklerken, teknik direktör Okan Buruk, Gençlirbirliği maçı öncesi son durumuna bakacaklarını ve karar vereceklerini söyledi.

Osimhen'in gelecek haftaki Fenerbahçe derbisinde ise oynayabileceği belirtildi.

ÇELİKLER: MENİSKÜS AMELİYATI OLMUŞ

Gazeteci Serdar Ali Çelikler ise çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Osimhen'in aslında dizinden sakat olduğunu ileri süren Çelikler, ameliyat olduğunu da ileri sürdü.

Çelikler, Neo Sport youtube kanalında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dizi sakat, dizi. Herkes kolu sanıyor ama dizi sakat. Menisküs ameliyatı olmuş. Bırakın fedakarlık masallarını falan. Bu adamın dizinde ne vardı? Ne ameliyatı oldu, onu anlatın. Adam kol ameliyatı olurken diz ameliyatı da oldu. Sadece menisküs 3 haftadır. 20-25 gün falandır. Ne oldu bu adamın dizine? Dizinden ameliyat olan adam mekanizmayı bozmuş demektir. Bu ilk ameliyatı mı daha önce oldu mu? Bütün herkes bilsin. Bilek, diz, kalça. Bunlar birbirine bağlıdır. Mekanizmanın herhangi bir yeri bozulursa ve ameliyat olursa diğer bölümleri de bozulur. "