Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Chobani Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kayatepe’nin yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak.

LİDERLİK ŞANSI VAR

Zirvede bulunan Galatasaray’ın 2 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, rakibini yenmesi halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-2’lik skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ve henüz hazır olmayan Edson Alvarez, karşılaşmada forma giyemeyecek.

DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK TEHLİKE

Fenerbahçe’yi Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi büyük tehlike bekliyor.

Takımda Çaykur Rizespor maçı öncesi 7 futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, mücadelenin ilk 11’ini netleştirmeye başladı.

İşte mücadelenin muhtemel 11’leri: