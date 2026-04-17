Beşiktaş Orkun Kökçü'nün bonservisini belirledi: Rekorları alt üst edecek beklenti

Beşiktaş, takımın kaptanı Orkun Kökçü'nün bonservisini yükseltti. Siyah-beyazlıların, Dünya Kupası'nda boy göstermesi beklenen milli futbolcu için belirlediği bonservis bedeli dudak uçuklattı.

Beşiktaş’ta gösterdiği performansla adından söz ettiren Orkun Kökçü için yapılan plan belli oldu.
Geçtiğimiz yaz rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Orkun, özellikle sezonun ikinci yarısındaki başarılı istatistiğiyle takımını adeta tek başına sırtladı.
Siyah-beyazlılar, Dünya Kupası kadrosunda olması beklenen milli futbolcunun bonservisine zam yaptı.

BEŞİKTAŞ 60 MİLYON EURO BEKLİYOR

Orkun Kökçü için daha önce 50 milyon euro bonservis bedeli bekleyen yönetim, başarılı oyuncunun yükselen performansı ve Dünya Kupası’nda forma giyecek olmasından dolayı bu rakamı artırdı.
Fanatik’te yer alan habere göre; Beşiktaş’ın Orkun Kökçü için 60 milyon euronun altında gelecek olan transfer tekliflerini değerlendirmeyecek.
Bu rakama transferin yapılması durumunda Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en pahalı futbolcu satışı rekorunu ikiye katlamış olacak.

ORKUN KÖKÇÜ’NÜN TAVRI NET

Beşiktaş’ta forma giymekten son derece mutlu olan 25 yaşındaki futbolcunun Avrupa’nın dev kulüpleri dışında gelecek tekliflere kapısını kapadı.
Bu sezon Beşiktaş’ta 34 maça çıkan ve güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Orkun Kökçü, 8 gol atarken 7 asist yaptı ve 15 gole doğrudan katkı sağladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

