Milli maçın biletleri 28 dakikada bitti

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’taki kritik İsviçre maçı öncesinde Kadın A Milli Takımımız, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan’ın ev sahipliğinde özel bir yemek davetine katıldı.

STADYUM UEFA 4. KATEGORİYE YÜKSELTİLDİ

Mücadelenin Sinop’ta oynanacağının açıklanmasının ardından şehirde adeta seferberlik ilan edildi. Sinop Şehir Stadyumu yapılan denetimler ve iyileştirmeler sonucunda UEFA tarafından 4. kategoriye yükseltildi.

TEKNİK DİREKTÖR KIRAGASI’NDAN TEŞEKKÜR

Kadın A Millî Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Sinop halkının ve devlet erkanının gösterdiği ilgiye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Şehrin tüm kaldırımları kırmızı-beyaza boyanmış. Zaten çok güzel olan Sinop daha da güzelleşmiş. Bizlere bu kadar kıymet gösteren tüm yetkililere ne kadar teşekkür etsek az.”

BİLETLER 28 DAKİKADA TÜKENDİ

İsviçre karşılaşmasına olan yoğun ilgi dikkat çekti. Biletler satışa çıktıktan sadece 28 dakika içinde tamamen tükendi. Kıragası, “Umuyorum grubun en zorlu maçı olan İsviçre karşılaşmasını burada iyi bir sonuçla bitiririz ve tüm bu emekler karşısında mahcup olmayız” sözleriyle beklentisini dile getirdi.

SİNOP’TA BÜYÜK HEYECAN

Sinop halkı, Kadın A Millî Takımımızı desteklemek için kenetlendi. Şehirdeki hazırlıklar ve coşkulu atmosfer, Türkiye’nin kadın futboluna verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi.