Abdülkerim Durmaz'dan şaşırtan tahmin

Vole yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oyun anlayışlarını karşılaştırdı.

"GALATASARAY ÖNDE"

Durmaz, Sarı - Kırmızılıların fizik gücüyle öne çıktığını, Fenerbahçe’nin ise teknik kapasite bakımından üstün olduğunu dile getirdi.

“ARTISI FİZİK GÜCÜ”

Durmaz, Galatasaray’ın atletik oyuncularına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Osimhen ve Barış Alper atlet futbolcular. Osimhen’in tarzı Lewandowski ve Dzeko’dan farklı, sırtını kaleye dönmez, topu alıp direkt gider. Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye göre artısı fizik gücü, Fenerbahçe’nin ise Galatasaray’a göre artısı teknik kapasite. Kante, Guendouzi ve Asensio klas oyuncular. Lemina ve Torreira tarzı orta sahalar ise kondisyon açısından daha güçlüdür.

İLKAY GÜNDOĞAN ELEŞTİRİSİ

Durmaz, Galatasaray’ın yıldız isimlerinden İlkay Gündoğan’ın performansını yetersiz buldu ve şunları söyledi:

İlkay çok klas bir oyuncu ama fiziksel zaafiyeti var. Manchester City’de forvet bile oynuyordu. Şimdi Galatasaray’da kaleye gitmeye çalışıyor ama etkili olamıyor. Hagi, Sneijder, Mertens kafasını kaldırdığında bir şeyler yapıyordu, İlkay onu yapamıyor.

“GALATASARAY BOZARAK KAZANIYOR”

Durmaz, Galatasaray’ın oyun anlayışını şu sözlerle özetledi:

Kısacası Galatasaray oynayarak değil bozarak kazanıyor. Bunu Avrupa’da da gördük. Galatasaray’da kalite ortaya koyan iki futbolcu var: Leroy Sane ve Yunus Akgün. Gününde olursa Noa Lang ve Icardi devreye girebilir ama her zaman değil. Zaten yapsalardı Galatasaray daha fazla puan toplardı.